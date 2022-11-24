Реверсивное движение уберут со всех дорог Краснодарского края

В Краснодарском крае уберут все реверсивное движение на дорогах. Подобное поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев. Он провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, где обсуждалась подготовка к предстоящим новогодним праздникам.

По словам главы края, которые приводит ИА KrasnodarMedia, прежде всего необходимо обеспечить безопасность на дорогах и комфорт в передвижении туристов на автомобилях. Реверс необходимо убрать в тех местах, где он имеется, до 25 декабря.

Кроме того, на Кубани усилят проверку большегрузов, которые въезжают на ее территорию, и организуют дополнительные патрули на дорогах.

Особое внимание уделят детским перевозкам. Сотрудникам краевого МВД поручено оказывать содействие в обеспечении сопровождения автобусов с детьми. Районные власти обязаны сообщать о маршрутах и формировании колонны.

Ранее в администрации Краснодарского края рассказали, что с начала 2022 года курорты Кубани приняли 11 млн человек. Поток туристов вырос на 3,5%. В зимний период самыми востребованными направлениями остаются термальные источники, туристические маршруты, активные программы и горнолыжный отдых на курортах Красной Поляны.