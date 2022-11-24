ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе
Силовики предотвратили диверсию на участке газопровода в Волгоградской области, заявили в Центре общественных связей ФСБ 24 ноября.
В ведомстве пояснили, что по газопроводу осуществляются поставки энергоносителей в Турцию, попытку теракта пытались совершить украинские спецслужбы.
«Предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе «Южный поток», по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу... Задержаны четверо предполагаемых исполнителей — все они граждане России», — сообщили в ЦОС ФСБ.
У них были изъяты четыре магнитные мины, 4 кг пластита и взрыватели замедленного действия. Кроме того, у подозреваемых найдено 593 тыс. рублей и средства связи, содержащие переговоры с куратором из спецслужб Украины.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывных устройств.
Проект «Южный поток» предполагал прокладку трубопровода по дну Черного моря из-под Анапы в Болгарию. Его планировали реализовать к 2015 году, однако этого так и не произошло. Вместо него по морскому дну провели маршрут до Турции — «Турецкий поток».
Днем ранее ФСБ предотвратила попытку диверсии на военных и энергетических объектах в Воронежской области. Атаку готовилась совершить законспирированная ячейка сторонников украинских националистов.