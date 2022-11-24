Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Венгрии сообщил, что министры ЕС не достигли согласия по ценам на газ
Общество
В «Роскачестве» заверили в отсутствии дефицита игристых вин перед Новым годом
Интернет
Путин призвал ГД в кратчайшие сроки принять закон о доступе к обезличенным данным
Экономика
Первый самолет МС-21 получил ливрею авиакомпании «Россия»
Мир
Республика Сербская намерена не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Общество
Энергоснабжение в Нижегородской области после непогоды восстановят до конца дня
Общество
Дорожные знаки для электросамокатов появятся в Москве в 2023 году
Мир
В Одессе не удалось запустить большинство котельных
Мир
В Киеве восстановили водоснабжение
Интернет
Путин поручил обеспечить внедрение искусственного интеллекта во все сферы
Недвижимость
В России выросло число инвестировавших во вторичное жилье
Мир
МИД указал на блокировку Латвией отправки удобрений РФ в бедные страны

Первый зампред правления «Сбера» Ведяхин указал на проблемы внедрения ИИ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках международной конференции Artificial Intelligence Journey, которая проходит в Москве 23–24 ноября, состоялся деловой завтрак «Как объединиться бизнесу для массового внедрения ИИ в отраслях?» с участием первого заместителя правления Сбербанка Александра Ведяхина и заместителя председателя правительства РФ Александра Чернышенко. Об этом сообщает пресс-служба «Сбера».

В ходе дискуссии обсуждались насущные вопросы внедрения технологий искусственного интеллекта в различные отрасли бизнеса. Александр Ведяхин отметил важность развития технологий ИИ для текущей международной повестки.

«У нас было больше 80 спикеров из совершенно разных стран. Россия, Индия, Франция, Южная Америка. Более 20 млн просмотров из 180 стран. Потрясающие результаты. Однако, согласно опросам, более половины компаний в приоритетных отраслях пока не готово к его внедрению. Обсудим, как внедряет ИИ наиболее продвинутый бизнес и что мешает остальному бизнесу использовать самые эффективные современные технологии ИИ», — отметил первый зампред правления «Сбера».

Дмитрий Чернышенко отметил положительное влияние ИИ-технологий в бизнесе. По словам заместителя председателя правительства РФ, их использование дает возможность добиться 6-7-кратного прироста через увеличение скорости и повышение качества. Ими обеспечивается выход на новый уровень персонализации, рост экономической эффективности и объективности. Как сообщил Чернышенко, по разным оценкам, эффект от внедрения ИИ в нашей стране в прошлом году составил более 300 млрд рублей, при этом 200 млрд относятся к «Сберу».

AI Journey — крупнейшая в мире по числу участников конференция, посвященная искусственному интеллекту и машинному обучению. «Сбер» выступает организатором мероприятия. Первый день конференции состоит из двух тематических направлений — научного (AI Journey Science) и молодежного (AI Journey Junior). AI Journey Science начался с прямой линии с российскими и международными технологическими центрами ИИ на тему «Развитие российских и международных центров искусственного интеллекта на благо человечества».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022