Первый зампред правления «Сбера» Ведяхин указал на проблемы внедрения ИИ

В рамках международной конференции Artificial Intelligence Journey, которая проходит в Москве 23–24 ноября, состоялся деловой завтрак «Как объединиться бизнесу для массового внедрения ИИ в отраслях?» с участием первого заместителя правления Сбербанка Александра Ведяхина и заместителя председателя правительства РФ Александра Чернышенко. Об этом сообщает пресс-служба «Сбера».

В ходе дискуссии обсуждались насущные вопросы внедрения технологий искусственного интеллекта в различные отрасли бизнеса. Александр Ведяхин отметил важность развития технологий ИИ для текущей международной повестки.

«У нас было больше 80 спикеров из совершенно разных стран. Россия, Индия, Франция, Южная Америка. Более 20 млн просмотров из 180 стран. Потрясающие результаты. Однако, согласно опросам, более половины компаний в приоритетных отраслях пока не готово к его внедрению. Обсудим, как внедряет ИИ наиболее продвинутый бизнес и что мешает остальному бизнесу использовать самые эффективные современные технологии ИИ», — отметил первый зампред правления «Сбера».

Дмитрий Чернышенко отметил положительное влияние ИИ-технологий в бизнесе. По словам заместителя председателя правительства РФ, их использование дает возможность добиться 6-7-кратного прироста через увеличение скорости и повышение качества. Ими обеспечивается выход на новый уровень персонализации, рост экономической эффективности и объективности. Как сообщил Чернышенко, по разным оценкам, эффект от внедрения ИИ в нашей стране в прошлом году составил более 300 млрд рублей, при этом 200 млрд относятся к «Сберу».

AI Journey — крупнейшая в мире по числу участников конференция, посвященная искусственному интеллекту и машинному обучению. «Сбер» выступает организатором мероприятия. Первый день конференции состоит из двух тематических направлений — научного (AI Journey Science) и молодежного (AI Journey Junior). AI Journey Science начался с прямой линии с российскими и международными технологическими центрами ИИ на тему «Развитие российских и международных центров искусственного интеллекта на благо человечества».