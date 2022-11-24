Репутационные риски

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре проходит чемпионат мира по футболу — первое соревнование подобного масштаба в арабском мире. В последнее время этому региону в целом везет на события такого уровня: в 2021 году в ОАЭ прошла всемирная выставка «Экспо», недавно в Египте завершилась первая для арабского мира конференция ООН по климату и теперь — мундиаль.

По данным министерства финансов Катара, на организацию чемпионата страна потратила около $200 млрд — больше, чем кто-либо до этого. По оценкам Bloomberg, эта сумма еще выше — около $300 млрд. В стране были с нуля возведены семь стадионов, построено метро, около 100 отелей, 1300 км дорог и даже небольшой город рядом с одной из арен. Здание аэропорта и морской порт были также существенно расширены.

Готовность Катара потратить столь значительные средства, несомненно, преследует далеко идущие цели. Во-первых, чемпионат значительно способствует экономическому росту страны. Он уже стал катализатором развития инфраструктуры, а в дальнейшем будет основным драйвером диверсификации экономики эмирата. В 2008 году Катар опубликовал стратегию долгосрочного развития «Видение-2030», главной целью которой была объявлена диверсификация экономики. Действительно, ЧМ-2022 позволит значительно увеличить будущий туристический поток и станет стимулом развития индустрии развлечений и спорта. Согласно подсчетам, спортивные события в целом дадут 30% прироста туристическому сектору стран Персидского залива уже в IV квартале этого года.

Кроме того, используя футбол, Катар стремится стать спортивной столицей Ближнего Востока. Раньше наряду с другими странами Персидского залива Катар инвестировал в западные спортивные клубы и лиги: эмиратские авиакомпании Emirates и Etihad Airways выступали спонсорами британских футбольных клубов Arsenal и Manchester City, а Саудовская Аравия инвестировала в клуб New Castle United. Теперь же все эти страны направляют ресурсы на развитие своей собственной спортивной индустрии: только недавно компании, принадлежащие суверенному фонду КСА PIF, подписали спонсорские контракты с саудовскими футбольными клубами и чемпионатами на общую сумму $2,3 млрд.

Потенциал роста спортивной отрасли на Ближнем Востоке и в Северной Африке консалтинговая компания PwC оценивает в 8,7% ежегодно. Футбол стремительно набирает популярность в арабском мире и в перспективе может стать в регионе такой же прибыльной отраслью, как и в Европе. Катар стремится стать главным бенефициаром быстрого роста этого сектора: в 2012 году в стране был создан спортивный телеканал beIN. В последние годы он активно скупал права на трансляцию ведущих западных чемпионатов, постепенно привлекая всё большую аудиторию: финал Лиги Европы УЕФА, транслируемый каналом, смотрели 87,8 млн человек.

Статус футбольной столицы региона также создаст стране новый имидж. Долгое время культурным мостом между западной и арабской цивилизацией считались ОАЭ. Действительно, это наиболее европеизированная арабская страна — центр притяжения туристов и бизнесменов со всего мира. Однако Катар пытается потеснить соседей: футбол — западный вид спорта и, впервые в истории проводя чемпионат мира на Ближнем Востоке, Катар стремится стать соединяющим звеном между культурами, «своим» для западных стран. И если ОАЭ провели всемирную выставку, продемонстрировав промышленные и научные достижения, то Катар устраивает чемпионат мира по футболу, демонстрируя спортивное и культурное единство всего мира.

Для небольшой страны с населением 1,6 млн ЧМ-2022 — идеальный способ рассказать о себе всей планете, причем с положительной стороны. А Катар уже много лет работает над созданием позитивного имиджа. Для этого в 1996 году в стране был создан медиахолдинг «Аль-Джазира» — первый панарабский спутниковый телеканал, с 2006 года имеющий вещание также и на английском языке. Катар также владеет множеством печатных и онлайн-СМИ, таких как The New Arab, Middle East Eye, Middle East Monitor, публикующих материалы, которые создают образ процветающей страны, борющейся с враждебным окружением, что особенно проявилось в период блокады 2017–2021 годов, когда Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали связи с эмиратом.

На продвижение бренда Катара работает и его авиакомпания Qatar Airways. Она известна высоким уровнем предоставляемого сервиса: за период 2010–2022 годов перевозчик семь раз объявляли лучшей авиакомпанией в мире по версии престижного рейтинга консалтинговой компании Skytrax. Высокие позиции в международных топах занимает и аэропорт Хамад, расположенный в Дохе.

Однако инвестиции в сотни миллиардов долларов могут и не окупиться. Репутационные потери от чемпионата способны едва ли не превысить выгоды. В ходе подготовки право на турнир у Катара не раз пытались отобрать. Арабские монархии Персидского залива известны своим жестким трудовым законодательством, фактически передающим работодателям полный контроль над жизнью иностранных рабочих, составляющих до 90% населения страны. Международная организация труда и правозащитные структуры не раз обращали внимание на жестокие условия и многочисленные нарушения техники безопасности на стройках в Катаре. По данным правительства эмирата, при строительстве стадионов с 2014 по 2020 год погибли 37 рабочих. Однако, по оценкам СМИ, опирающихся на данные иностранных посольств в Катаре, с 2010 года на всех стройках страны — а многие из них велись именно в рамках подготовки к чемпионату — погибли 6,5 тыс. иностранных рабочих.

Эксперты при этом сомневались в качестве строимых Катаром стадионов: в заявке на проведение чемпионата упоминалась технология для их охлаждения, еще не существовавшая на момент подачи заявки. Под сомнение были также поставлены заявления катарских властей об экологичности используемых при строительстве материалов. Нарекания вызывало и расположение спортивных арен — по правилам ФИФА они должны находиться в 12 различных городах, однако для Катара сделали исключение, ведь, по сути, здесь есть всего один полноценный город — столица Доха.

Эмират пытался противодействовать попыткам очернить его репутацию, однако этим нанес ей едва ли не больший ущерб: СМИ стало известно, что катарское руководство заплатило до $387 млн компании Global Risk Advisors, возглавляемой бывшим сотрудником ЦРУ. Она установила слежку за членами исполкома ФИФА, выступавшими против проведения чемпионата в Катаре.

Наконец, самый серьезный удар по репутации страны был нанесен в 2020 году, когда стало известно о том, как именно ближневосточная монархия добилась от ФИФА положительного решения. Тогда бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, что члены исполнительного комитета организации изначально планировали отдать право на проведение чемпионата США, однако благодаря голосам председателя УЕФА француза Мишеля Платини и его сторонников в комитете право провести турнир в итоге выиграл Катар. Это стало результатом договоренностей с президентом Франции Николя Саркози, имевшим тесные связи с Платини. В обмен на право организовать футбольное первенство ближневосточная монархия приобрела у Франции истребители на сумму почти $15 млрд, а также футбольный клуб PSG.

Теперь многое зависит от того, насколько успешно Катар справится с организацией чемпионата: будут ли серьезные логистические проблемы, смогут ли все фанаты комфортно разместиться в стране, чье население на месяц увеличилось на треть, и как покажут себя стадионы в 40°C жары. Несомненно, этот мундиаль станет самым запоминающимся в истории — как по затратам на организацию, так и по числу противоречий, окружавших его.

Автор — исследователь Института международных исследований МГИМО

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