Расходы на улучшение жилищных условий многодетным увеличат в Якутии

В Якутии в 2023 году увеличат финансирование на приобретение жилья для родителей, которые имеют пятерых и более детей, а также на строительство инфраструктуры у домов многодетных семей. Кроме того, предусмотрено увеличение расходов на подведение газовых сетей.

Меры включены в проект инвестиционной программы на следующий год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Его обсуждение во втором чтении проходило на заседании рабочей согласительной комиссии в парламенте Якутии, сообщает ИА SakhaNews.

В республике в Год матери были приняты новые меры поддержки многодетных семей. В частности, увеличился в два раза базовый размер ежемесячного денежного вознаграждения приемных родителей. Многодетным семьям предоставили льготы на 50% для посещения учреждений культуры и спорта, а семьи с пятью и более детьми могут посещать их вообще бесплатно, отмечает ИА YakutiaMedia.

В этом году в Якутии в рамках мероприятий Года матери началось волонтерское движение «Поможем маме». Его проводит региональное министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям совместно с региональным отделением «Матери России». Проект направлен на оказание бытовой и психологической помощи одиноким и многодетным матерям.