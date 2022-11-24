На крыше аэропорта Домодедово появится смотровая площадка

В аэропорту Домодедово в зоне вылета нового сегмента терминала (Т2) будет открыта первая в Москве обзорная площадка в аэропорту. Информация об этом появилась 24 ноября в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

Площадка будет оборудована на крыше аэропорта таким образом, что пассажиры смогут наблюдать с нее новую взлетно-посадочную полосу. Также с нее откроется панорамный вид на весь аэродром.

«Такая картина точно никого не оставит равнодушным», — пообещали в пресс-службе Домодедово.

Отмечается, что площадка будет расположена в зоне вылета, где любой пассажир Т2 сможет посетить ее бесплатно.

Ранее, 14 сентября, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что строительство линии метро до аэропорта Внуково должно быть закончено к сентябрю следующего года. В ходе осмотра работ на станции «Внуково» Солнцевской ветки метро он отметил, что рабочие полностью завершили проходку тоннелей. Сейчас ведется строительство станций и выходов непосредственно в терминал аэропорта и терминал аэроэкспресса.