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Во Львовской области без света остались 75% потребителей

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Palamarchuk
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Во Львовской области Украины без света остались 75% потребителей. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает «Львовоблэнерго».

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«По распоряжению «Укрэнерго» 75% потребителей Львовской области сейчас аварийно обесточены», — говорится в Telegram-канале компании.

Днем ранее взрывы прогремели во многих украинских регионах, в том числе в Киеве, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В ряде областей сообщалось о перебоях с электроснабжением. Тогда обесточенными оказались Киевская и Одесская область, а также Львов.

В тот же день компания «Укрэнерго» сообщила, что аварийные отключения света будут продолжаться по всей Украине в течение суток. В компании отметили, что такой шаг необходим для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий, а также для поддержания работы энергосистемы.

22 ноября глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что на Украине почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Кудрицкий пояснил, что они пострадали от ракетных ударов.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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