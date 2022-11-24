Почти 757 млн рублей направят на реконструкцию моста в Ульяновске
Власти Ульяновска намерены направить 756,9 млн рублей на реконструкцию моста на улице Минаева. Проект бюджета на 2023 год рассмотрел комитет по градостроительству, дорожному хозяйству и транспорту.
На данный момент ведется замена слабых грунтов для укрепления будущего дорожного основания. Об этом пишет ulpravda.ru. Кроме того, требуется переустройство газовых сетей, ведущих к микрорайону «Университет».
На первом этапе реконструкции моста будут установлены два пролета, на эти цели потребуется около 260 т металлоконструкций. Они будут соединены высокопрочными метизами. На выполнение работ направят 340 млн рублей.
15 ноября сообщалось, что в Казани разобрали мост на улице Назарбаева. Реконструкция переправы завершится к ноябрю 2023 года.