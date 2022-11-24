Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Татарстане
Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на трассе рядом с Набережными Челнами в Татарстане. Два человека получили травмы.
Авария произошла вечером 23 ноября на трассе Набережные Челны — Альметьевск. По предварительным данным, водитель грузовика MAN совершал разворот в неположенном месте. При этом водитель не убедился, что маневр безопасен. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».
В заднюю часть фуры врезался автомобиль Volkswagen Polo. Травмы получили водитель иномарки и его 46-летний пассажир.
В Липецкой области в ночь на 24 ноября автомобиль Skoda врезался в световую опору. Смертельные травмы получили женщина-водитель 1989 года рождения и ее пассажиры — женщина 1991 года рождения и двое мальчиков 2009 и 2012 годов рождения.