В МИД России предостерегли Турцию от наземной операции в Сирии

Москва считает, что проведение наземной операции Турции в Сирии приведет к напряженности в регионе. Об этом заявила 24 ноября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Москва поддерживает с Анкарой диалог по сирийской проблематике.

«Мы понимаем озабоченности Турции по поводу угроз ее национальной безопасности, вместе с тем полагаем, что проведение наземной операции <...> лишь усилит напряженность в регионе и приведет к росту террористической активности», — сказала она.

Россия исходит из того, по словам Захаровой, что лучший способ решения вопросов безопасности в приграничных регионах — диалог между Турцией и Сирией.

20 ноября Турция начала воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. Обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, и деревня аль-Бейлонья. В ходе операции был поражен 471 объект и уничтожены 254 террориста.

В Турции пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который 13 ноября прогремел на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. В результате теракта погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

21 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения воздушной части.

Дамаск осудил военные атаки Турции по северу Сирии. В сирийском парламенте указали, что дальнейшие удары могут привести к прямому столкновения армий двух стран.

В свою очередь спецпредставитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Россия надеется на то, что Турция не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии.