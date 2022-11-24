Помощник Шольца раскритиковал Джонсона за слова об отношении ФРГ к Украине

Пресс-секретарь канцлера Германии Штеффен Хебестрайта осудил слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Берлин в начале спецоперации на Украине ждал быстрого поражения Киева. Об этом сообщает 24 ноября агентство Bloomberg.

«Мы знаем, что у очень занимательного бывшего премьер-министра (Бориса Джонсона. — Ред.) всегда были свои отношения с правдой. Данный случай ничем не отличается. Я думаю, что могу сказать это из первых рук, потому что я принимал участие в переговорах с тогдашним британским премьер-министром в Мюнхене всего за несколько дней до начала конфликта», — заявил пресс-секретарь.

Как отмечают журналисты издания, критикуя слова Джонсона, Хебестрайт использовал «необычно резкий язык».

«Мы всегда были на стороне Украины и поддерживали ее экономическое и социальное развитие намного больше, чем когда-либо делала Великобритания при Джонсоне», — подчеркнул Хебестрайт.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 ноября дал интервью телеканалу CNN. Политик заявил, что Берлин еще до спецоперации России на Украине рассчитывал на скорое поражение Киева в случае начала боевых действий.

Джонсон уточнил, что правительство Германии рассчитывало, что таким образом удастся нанести как можно меньший урон мировой экономике.

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО, директора Центра европейской информации Николая Топорнина, Германия могла допускать быстрое поражение Украины в конфликте с Россией еще до начала специальной военной операции из-за неверных оценок ситуации.

11 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, все хотят, чтобы этот конфликт завершился миром.

Глава правительства ФРГ также напомнил о своем визите в Россию до начала спецоперации и назвал эту поездку очень важной в контексте происходящих событий.

Между тем Германия наряду с другими западными государствами продолжает оказывать поддержку Украине в специальной военной операции России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля из-за обострения ситуации в ЛДНР на фоне обстрелов украинских войск.

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