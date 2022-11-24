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Песков объяснил отказ Пашиняна подписать документы после саммита ОДКБ

Песков: Пашиняна отказался подписать документы после саммита ОДКБ из-за ряда разногласий по нескольким моментам
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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У партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) существуют определенные разногласия по ряду моментов, это не позволило подписать два документа. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна подписать проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

«Существуют определенные разногласия по некоторым моментам, которые не позволили подписать два документа, но не значит, что это ставит под угрозу существование ОДКБ», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов, пройдет ли в Санкт-Петербурге саммит СНГ, он отметил, что мероприятие готовится.

«Он готовится, но надо согласовать время», — сказал Песков.

Днем ранее Пашинян отказался подписать проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Как он, в частности, заявил, Ереван ожидает от ОДКБ проведения политико-дипломатической работы с Азербайджаном для вывода войск с суверенной территории Армении.

Кроме того, он добавил, что отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие конкретного решения противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ.

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В ходе выступления президент России Владимир Путин отметил, что вопросы достижения комплексного армяно-азербайджанского урегулирования требуют пристального внимания со стороны организации. В этот же день генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил о согласовании проекта решения по оказанию помощи Армении.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что внутри ОДКБ в настоящий момент нет общего согласия по поводу агрессии Азербайджана в отношении Армении. Всё это, считает премьер-министр, наносит урон имиджу организации.

Тогда же Песков отметил, что в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном усилия ОДКБ востребованы, но армянская сторона может расценивать ситуацию со своей точки зрения.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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