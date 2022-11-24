ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области

Силовики предотвратили в Волгоградской области попытку спецслужб Украины устроить взрыв на газопроводе. Граждане РФ, готовившие теракт, задержаны. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации <...> предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе «Южный поток», по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — говорится в пресс-релизе ЦОС.

Отмечается, что задержаны четверо предполагаемых исполнителей — все они граждане России.

У них были изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия и 593 тысячи рублей. Кроме того, были изъяты средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из украинских спецслужб и инструкции по сбору взрывных устройств, а также координаты места совершения подрыва.

Согласно проекту «Южный поток» предполагалась проложить газопровод по дну Черного моря из Анапы в порт Варна (Болгария). Его планировали реализовать к 2015-у году. Однако впоследствии вместо «Южного потока» из Анапского района по морскому дну провели маршрут до Турции — «Турецкий поток».

Накануне, 23 ноября, ФСБ предотвратила попытку диверсии на военных и энергетических объектах в Воронежской области. Атаку готовилась совершить законспирированная ячейка сторонников украинских националистов.

15 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что за текущий год в Центральном федеральном округе (ЦФО) было предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в том числе девять диверсий.