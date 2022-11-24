Заболеваемость ОРВИ выросла в Астраханской области на 7%

Около 5,4 тыс. человек обратились к медикам с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Астраханской области за неделю. Уровень заболеваемости вырос на 7%.

В министерстве здравоохранения региона отмечают рост количества вызовов скорой помощи пациентами с симптомами ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает «Астрахань 24». Медики напоминают, что наиболее эффективным способом защиты от гриппа является вакцинация.

В 23 ноября на территории дворца спорта «Спартак» действует мобильный пункт вакцинации. Комплекс работает с 10 до 17 часов.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии почти 10,3 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю. На детей в возрасте до 14 лет приходится больше 6,8 тыс. случаев болезни.