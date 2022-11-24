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В России официально представили бренд электромобилей Voyah

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Фото: Voyah
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«Моторинвест» стала официальным импортером премиального китайского бренда электромобилей Voyah в России. В ближайшие недели электрокары будут доступны к предзаказу, сообщили 24 ноября в пресс-службе компании.

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Бренд Voyah, который входит в DongFeng Motor Corporation, образован в 2018 году. Он был нацелен на выпуск премиальных электромобилей.

По мнению дистрибьютора, Voyah должен будет возглавить премиум-сегмент электромобилей в РФ. Ставка будет делаться на широкую официальную дилерскую сеть. По данным «Моторинвеста», пока подписано 15 договоров об организации дилерских центров марки в крупных городах РФ.

Полноприводный электрокроссовер Voyah Free развивает мощность 488 л.с. Запас хода на одном заряде составит 500 км. Максимальная скорость электрокара составит 200 км/ч.

В салоне машины установлены три монитора размерностью 12,3 дюйма. У модели будет интеллектуальная панорамная крыша с технологией регулируемого электрохромного затемнения.

Электрокроссовер оборудован ассистентом автоматической парковки, системой ночного видения и адаптивным круиз-контролем с ограничителем скорости. Кроме того, в электрокаре будет штатный видеорегистратор, машина сможет распознавать жесты водителя, а также будет снабжена системой контроля усталости водителя.

Кроссовер также оборудован генератором шума, который пригодится на низких скоростях движения машины. Стоимость полноприводного кроссовера на электротяге будет объявлена позже.

21 ноября китайская компания Great Wall Motor зарегистрировала в РФ торговую марку GWM Tank и графическое решение логотипа. Первыми на отечественном рынке появятся внедорожники Tank 300 и Tank 500. Tank 300 построен на рамном шасси, на котором выпускают внедорожник Haval H9. В Китае линейка силовых агрегатов Tank 300 включает бензиновые турбомоторы объемом 2 и 3 л мощностью 220 и 299 л.с. соответственно. Кроме того, предлагается гибридная модификация с двухлитровым бензиновым мотором, электромотором и литийионной батареей. Суммарная мощность такой версии составляет 420 л.с. Tank 500 тоже рамный автомобиль, выпускается с 2021 года. Он предлагается на домашнем рынке с бензиновым мотором мощностью 349 л.с. Гибридная версия внедорожника аналогична той, что применяется у Tank 300.

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