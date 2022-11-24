РФ не получала от Швеции данных о задержании подозреваемых в шпионаже россиян
Шведские власти не информировали Москву в официальном порядке о якобы имевшем место задержании двух россиян по подозрению в шпионаже. Об этом заявила 24 ноября на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
«Никакая официальная информация <...> в адрес российской стороны по данному вопросу не поступала», — сказала Захарова.
Накануне стало известно, что шведская прокуратура во время спецоперации спецслужб «Копье» задержала по подозрению в разведывательной деятельности против Швеции и еще одной страны супружескую пару из России.
Как сообщил телеканал SVT, речь идет о мужчине и женщине, которые переехали 25 лет назад в королевство из Перми.
Супруги, которым больше 60 лет, были совладельцами нескольких компаний, в том числе фирмы, занимавшейся торговлей промышленным оборудованием. В 1999 году они получили в Швеции постоянный вид на жительство, а около 10 лет спустя стали шведскими подданными.