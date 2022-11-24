В Москве двум полицейским предъявлено обвинение в организации незаконной миграции
В Москве сотрудники Следственного комитета (СК) России предъявили обвинение в организации незаконной миграции замначальника УВМ ГУ МВД РФ по городу Вячеславу Фокину и экс-замначальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.
Отмечается, что аналогичные обвинения также предъявлены двум бизнесменам: Андрею Школьникову и Виталию Абрамову.
Следователи установили, что в прошлом году Фокин и Тахтаулов получили от компании, подконтрольной Школьникову и Абрамову, ложные ходатайства о разрешении на прибытие в страну иностранцев. На основании этих ходатайств Фокин и Тахтаулов оформляли приглашения на въезд.
Накануне всех четырех фигурантов удалось задержать. При обысках у них нашли и изъяли наличные деньги и документы, в том числе и служебные, подтверждающие организацию незаконной миграции.
Теперь в суд направлено ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
В конце октября суд Москвы арестовал до 17 декабря начальника контрольно-ревизионного управления МЧС Владимира Репина. Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, Репин за 10 млн рублей обещал отсутствие налоговых проверок директору предприятия «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрию Немишу. Посредником выступал адвокат Дмитрий Григорьев.