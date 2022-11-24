Под Тюменью мужчина застрелил своего восьмилетнего сына во время охоты
Под Тюменью мужчина во время охоты по ошибке застрелил своего восьмилетнего сына. Об этом 24 ноября сообщил источник «Известий».
По его данным, трагедия произошла накануне, 23 ноября, на берегу озера в деревне под Тюменью. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, 40-летний мужчина принял ребенка за зверя и выстрелил в него, попав в голову. В результате ребенок погиб на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Отец погибшего ребенка находится под подпиской о невыезде.
В феврале сообщалось, что в Карелии мужчина предстанет перед судом по делу о причинении смерти по неосторожности. Местный житель застрелил знакомого во время охоты на лося. Заметив движение около кустарника, мужчина предположил, что там лось, и выстрелил.