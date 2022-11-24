Синоптики спрогнозировали снегопады в Коми в начале декабря
Синоптики предупреждают о наступлении снегопадов в Республике Коми в начале декабря. Осадки принесет циклон.
По данным МКП «Дорожное хозяйство», к 22 ноября с улиц Сыктывкара вывезли всего 85 куб. м снега. Для сравнения, за аналогичный период осени 2021 года вывезли порядка 5 тыс. куб. м. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».
На текущий момент погодные условия в республике определяет антициклон. Он блокирует наступление циклонов. Первые циклоны прорвутся в республику к концу следующей недели.
Ранее предупреждение о сильных снегопадах распространили синоптики Еврейской автономной области. Обильные осадки ожидаются 25 и 26 ноября.