«Нашедшего» на берегу 20 кг черной икры хабаровчанина будут судить

Следователи УМВД по Хабаровскому краю завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте водных биоресурсов. Оно было возбуждено в отношении 24-летнего жителя региона.

У обвиняемого обнаружили 20,5 кг черной икры. Автоинспекторы остановили на дороге Николаевск-на-Амуре — село Селихино автобус для проверки. В багажном отделении была найдена сумка с 41 пластиковым контейнером с деликатесом.

Владелец багажа утверждал, что нашел икру на берегу Амура у села Нижнетамбовское. В дальнейшем он планировал использовать икру якобы для собственного употребления, пишет ИА AmurMedia.

1 ноября сообщалось о начале на Камчатке эксперимента по ограничению вывоза красной икры. В международном аэропорту Елизово в Петропавловск-Камчатском начали проверять багаж пассажиров на наличие икры и маркировать его.