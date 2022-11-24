Два человека пострадали в ДТП в Рязанской области

Два человека получили травмы при столкновении двух легковушек в Рязанской области. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла вечером 23 ноября на трассе Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское на территории Скопинского района. 28-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не выбрал безопасную скорость движения. В результате произошло столкновение с машиной Hyundai Getz ,которой управляла 54-летняя женщина.

Оба водителя получили травмы, пишет 62INFO.RU. Им оказана медицинская помощь.

Ночью 24 ноября автомобиль Skoda наехал на световую опору на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области. Смертельные травмы получили четыре человека, в том числе два ребенка.