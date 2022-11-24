Разрешение на строительство ЖК отозвали в центре Томска

Мэрия Томска отозвала разрешение на строительство жилого комплекса в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Бердской. Территория застройки накладывается на санитарно-защитную зону АЗС.

На текущий момент на территории расположены склады и железнодорожные пути. Согласно проекту, планировалось строительство шести 26-этажных домов. Об этом сообщает РИА «Томск».

Так как часть участка накладывается на защитную зону заправки, расположенной на проспекте Ленина, разрешение на строительство отозвано. Кроме того, прокуратура вынесла застройщику «Проспект» предостережение о недопустимости строительства ЖК без объектов социальной инфраструктуры школ. Поликлиник и детских садов.