Землетрясение магнитудой 3,1 произошло на Алтае

Землетрясение магнитудой 3,1 зарегистрировали в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. В зоне подземных толчков оказались 18 населенных пунктов.

По данным altapress.ru, эпицентр находился в 5 км к югу от села Амур. Несмотря на близость, жители населенных пунктов, попавших в зону землетрясения, не ощутили подземных толчков.

Пострадавших в результате природного явления нет, разрушения не зарегистрированы.

21 ноября землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии. В результате стихии повреждены жилые дома, объекты социальной сферы и административные здания. Население эвакуировали, более 13 тыс. человек распределили по 14 пунктам, оборудованным аварийными кухнями. По данным за 22 ноября, число погибших практически достигло 270 человек.