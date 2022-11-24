Под Архангельском загорелось административное здание на площади 1,8 тыс. кв. м

В поселке Лайский Док Архангельской области загорелось административное здание. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба МЧС.

«Площадь пожара административного здания в Архангельской области увеличилась до 1800 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения прилагают все усилия для скорейшей ликвидации», — уточнили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в 10:15 мск. Первоначально сообщалось о горении кровли на площади 900 кв. м. Пострадавших в результате возгорания нет, из здания эвакуировались десять человек.

Лайский Док находится в 18 км к западу от Архангельска.

Накануне в Москве произошел пожар в резиденции посла Алжира. В ликвидации возгорания были задействованы 16 единиц техники и 61 человек личного состава. Причиной ЧП, предварительно, стало замыкание в электропроводке.