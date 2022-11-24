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МТС объявила о переходе на собственную технологическую IT-платформу
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МТС объявила о переходе на собственную технологическую IT-платформу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform, которая призвана минимизировать скорость вывода на рынок новых продуктов и услуг. В МТС прогнозируют, что новая платформа сократит затраты на разработку и сэкономит более 1 млрд рублей до конца 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

При этом потенциальная прибыль от внедрения The Platform в 2023 году оценивается в 10 млрд рублей. На сегодняшний день ключевые продукты экосистемы МТС уже используют компоненты The Platform.

Новая платформа позволяет быстро создавать и масштабировать сервисы любой сложности. При этом IT-специалисты освобождаются от рутинных задач: настройки системного ПО и баз данных, мониторинга и развертывания. «В результате до 30% ресурсов продуктовых команд высвобождается за счет сокращения непрофильной нагрузки», — рассказали в МТС.

Новая платформа помогает решать различные технические и производственные задачи, связанные с управлением производственным процессом, анализом качества данных и их каталогизацией, виртуализацией и интеллектуальной аналитикой.

В компании также подчеркнули, что благодаря переходу на The Platform планируется в четыре раза ускорить вывод новых продуктов на рынок и в три раза снизить простои бизнеса из-за технологических инцидентов.

Как подчеркнул первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, «переход на The Platform — один из главных этапов цифровой трансформации» компании. «В перспективе The Platform может стать масштабируемым продуктом для внешнего рынка, но изначально мы планируем развивать ее внутри компании» — добавил он.

В настоящее время The Platform также является технологическим хабом для компаний-партнеров МТС, которым предоставляется открытый доступ к сервисам экосистемы МТС в виде API и инструменты для построения бесшовных платежей.

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