Выход на лед запретили на территории Великих Лук

Таблички, запрещающие выход на лед, появились на водоемах Великих Лук (Псковская область). Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на главу города Николая Козловского.

Жителям города напоминают, что проход по тонкому льду крайне опасен для жизни.

Аналогичный запрет ввели на водных бассейнах в Себежском районе. Поверхность озер и рек замерзает из-за отрицательной температуры воздуха, однако толщины льда недостаточно, чтобы выдержать вес человека.

22 ноября в Калужской области мужчина провалился под лед на Белкинских прудах. 49-летнего потерпевшего вытащили спасатели.