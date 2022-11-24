Первый автотоннель в Нижнем Новгороде хотят построить до 2030 года

В Нижнем Новгороде до 2030 года планируют возвести первый в городе автомобильный тоннель. Об этом ИА «НьюсНН» сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры предусмотрено строительство путепровода через железнодорожные пути у станции Нижний Новгород — Московский. Срок реализации — 2023–2030 годы», — рассказали в дептрансе.

По данным ИА «НьюсНН», разработки проектной документации по тоннелю при этом сейчас не ведется. О точных сроках реализации информация также отсутствует.

2 ноября сообщалось, что до конца текущего года в Нижнем Новгороде должны начать прокладывать новый тоннель метрополитена. По прогнозам строителей, конструкция пройдет в одну сторону за полгода.