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Доля российских вин на полках магазинов в РФ достигла 50%

Минпромторг: доля российских вин на полках магазинов в РФ достигла 50%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Доля российского вина на полках магазинов в стране находится на уровне 50%. Об этом 24 ноября заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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«С каждым годом процент представленности российского вина в магазинах растет. Сегодня, по разным оценкам, он доходит до 50%. Я думаю, что с учетом увеличения предложения, с учетом того, что становится всё больше и больше производителей, этот процент будет расти», — рассказал он в ходе первого Российского винодельческого форума.

По словам Евтухова, поднять популярность отечественных брендов удалось в том числе за счет проведения дней российских вин в торговых сетях.

Замминистра также напомнил о принятых в закон о винных ярмарках поправках, которые позволяют российским брендам выставлять и рекламировать свою продукцию на таких мероприятиях. По его словам, это важный канал не только для продаж, но и для выхода на широкую аудиторию.

Специалисты Центра изучения потребительского поведения Роскачества в конце октября заявили, что большинство россиян предпочитают красные (74%) и полусладкие вина (66%). Причем покупатели готовы заплатить за хороший напиток 200–1000 рублей, а каждый пятый — более 1000 рублей.

В конце сентября в Ассоциации виноградарей и виноделов спрогнозировали удвоение производства вина в России. Также там рассказали, что ежегодно в стране увеличивается и площадь виноградников — на 4–7%.

Кроме того, в ассоциации добавили, что российское вино становится модным: в винных картах большинства ресторанов столицы и городов-миллионников отечественный продукт уверенно занимает особое место, чего пять лет назад и представить себе было невозможно.

22 сентября стало известно, что в России в январе–августе 2022 года увеличилось и производство отечественных игристых вин. Оно выросло на 31,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доля производства ликерных вин за восемь месяцев текущего года и вовсе подскочила на 470,9%. Слабоалкогольной продукции за отчетный период сделали на 45,5% больше.

В конце октября президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве, заявил о том, что такая мера поддержки бизнеса России, как отмена плановых проверок, будет продлена на 2023 год. Он напомнил, что на данный момент плановые проверки прекращены для малого и среднего предпринимательства и для крупного бизнеса. Также Путин отметил, что российская экономика адаптировалась к новым условиям, пик сложностей пройден и дальше будет более устойчивое развитие.

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