Рабочий погиб при падении трубы в Татарстане

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели рабочего в Татарстане. На мужчину упала труба.

Трагедия произошла 23 ноября в селе Первомайка Тукаевского района. Во время производства работ с использованием угловой шлифовальной машины металлическая труба рухнула на голову 41-летнего монтажника. От полученной травмы потерпевший скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщает InKazan.ru.

Районная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда, уточняет ИА «Татар-информ».

21 ноября сообщалось о следственной проверке по факту гибели рабочего в шахте в Мурманской области. Потерпевшего зажало между кабиной электровоза и стойкой вентиляционных ворот.