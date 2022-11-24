Владельцы британских ресторанов закрывают заведения из-за кризиса

Британские рестораны закрываются из-за кризиса, сообщает Guardian. Владельцы теряют бизнес быстрее, чем во время пандемии COVID-19. За год количество вынужденных закрыться выросло на 60%, передает телеканал «Известия». За последний квартал банкротами стали 450 хозяев пабов и кафе. Аналогичная тревожная ситуация сложилась в туристической сфере. Эксперты предупреждают, что более 30% гостиниц могут закрыться к началу 2023 года. Виной тому постоянно растущие цены на энергоносители.

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