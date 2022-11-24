Аудитория российского магазина приложений RuStore с июля выросла в шесть раз

Месячная аудитория официального российского магазина мобильных приложений RuStore по итогу октября превысила 7 млн человек, сообщили «Известиям» в пресс-службе VK, ссылаясь на данные исследования Cross Web Mediascope. Показатель увеличился в 6 раз по сравнению с июлем 2022 года.

Отмечается, что в результате RuStore лидирует по аудитории среди локальных магазинов приложений.

В нем размещено около 3 тыс. приложений, представлено свыше 2 тыс. компаний-разработчиков.

«В ближайшее время RuStore запустит тематические подборки приложений, добавит новые способы оплаты и авторизации, а также возможность монетизации для разработчиков физических лиц», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в сервисе появилась возможность публиковать приложения для юридических и физических лиц. Кроме того, у пользователей появилась возможность совершать покупки внутри приложений и оплачивать подписки.

RuStore был запущен в мае 2022 года. Он разрабатывается VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ.

10 ноября в пресс-службе правительства России сообщили, что отечественный магазин приложений включен в список программ, обязательных для предустановки на электронные устройства в 2023 году.