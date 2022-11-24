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Захарова раскритиковала постпреда Украины при ООН за оскорбление дипломатов РФ

Захарова раскритиковала постпреда Украины при ООН Кислицу за оскорбление дипломатов РФ
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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 ноября раскритиковала постпреда Украины при ООН Сергея Кислицу за хамство в сторону российских дипломатов.

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Она напомнила, что дипломат после заседания Совета Безопасности ООН 20 ноября перешел на личности, показав в Twitter свое фото со средним пальцем и написав под ним, что слушать российского коллегу — «одна из самых ужасных обязанностей».

«Всё, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом», — написала она в Telegram-канале.

Закрытые консультации Совбеза ООН прошли в Нью-Йорке 19 ноября. На них обсуждался вопрос о якобы экспортируемых Ираном беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) в Россию для использования на Украине. Киев призвал экспертов ООН посетить Украину, чтобы те подтвердили этот факт.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал эти обвинения очередным раундом дезинформации и давления на Россию, заявив, что Москва подвергнет переоценке свое сотрудничество с секретариатом ООН, если тот примет участие в «расследовании», о котором просит Киев.

Комментируя это высказывание Полянского, Кислица назвал логику Москвы «дебильной», а Полянского — «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН».

После этого Полянский отметил, что «на нападки и хамство всяких там кислиц, мельников, врублевских» ему даже не хочется отвечать. Он подчеркнул, что дипломаты не должны переходить на личности в своих высказываниях.

18 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Казахстане Петра Врублевского, ранее скандально высказавшегося об убийстве русских.

В августе тот дал интервью одному из казахских блогеров. В ходе беседы он сказал, что «чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению». Комментируя заявление украинского дипломата, Захарова указала, что такое может сказать только посол террористического режима.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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