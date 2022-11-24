Количество сделок с ипотекой в столице выросло почти на треть

Статистика в средствах приобретения жилья в Москве изменилась кардинально: если еще до 2020 года доля ипотеки составляла 50–55%, то после она стремительно росла в структуре сделок — 78% в 2021 году и 83% в 2022 году. Об этом сообщил «Известиям» 24 ноября генеральный директор компании IKON Development Антон Детушев.

По его словам, это связано в первую очередь с появлением программ государственной поддержки в части ипотечного кредитования, а в 2022 году еще и с появлением программ субсидированной ипотеки от застройщика.

При этом эксперт напомнил, что в 2020 и 2021 годах ипотека была только с господдержкой и она составляла основу всей структуры продаж.

«Но, когда в 2022 году застройщиками была запущена ипотека под околонулевые ставки — 0,01%, даже при учете повышения стоимости квартир эта программа вызвала ажиотаж, и покупатели в 70% случаев выбирали именно такие программы, в 30% — классические программы господдержки. И каждый покупатель видел прямую выгоду новых интересных программ», — пояснил Антон Детушев.

В сложившейся ситуации инвестиции с целью преумножения средств временно отошли на второй план, на первый план вышел мотив сохранения средств: недвижимость всегда была самым стабильным антикризисным активом, отметил он.

Кроме того, фактор значительных санкций и дорожающего параллельного импорта товаров также отразился на желании многих вложиться в квартиры в ожидании дальнейшего объективного роста цен, уточнил Детушев.

«И глобально после спада продаж во втором квартале 2022 года мы увидели восстановление спроса на первичную недвижимость в третьем квартале. Посмотрим, что будет дальше, многое зависит от новостного фона, который каждый день меняется», — заключил эксперт.

Ранее, 18 ноября, аналитики компании VSN Realty рассказали «Известиям», что по сравнению с 2021 годом в столице квартиры в новостройках бизнес-класса подорожали на 13%, средняя цена в проектах комфорт-класса увеличилась на 5%.

Также в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили, что за последний год средняя цена 1 кв. м студий в новостройках Москвы выросла на 6,2%.