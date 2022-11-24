Дилеры попросили включить марку Renault в программу льготного кредитования

Российские автодилеры попросили Минпромторг включить машины Renault в программу льготных автокредитов. Об этом 24 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли.

Обращение дилеров вызвано тем, что в дилерских центрах России остались нераспроданными порядка 5 тыс. автомобилей французского бренда.

«На складах машины, которые были куплены в мае 2022 года по крайне дорогому тарифу, у них высокая себестоимость. В этом и проблематика, такая мера очень бы помогла реализовать их», — сообщил представитель дилерского сообщества, комментируя сложившуюся ситуацию.

На прошедшем форуме Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) автопродавцы вновь подняли вопрос о том, чтобы Минпромторг включил автомобили Renault в программу льготных автокредитов, но пока внятного ответа на свой вопрос не получили.

Французский автоконцерн Renault официально ушел с российского рынка в середине мая 2022 года. Московский завод компании перешел правительству Москвы по сделке за символическую стоимость, доля в АвтоВАЗе, подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». По соглашению сторон обслуживание машин Renault в России и поставку запчастей к ним осуществляет АвтоВАЗ.

8 ноября Renault Group и Geely объявили о новом партнерстве, в рамках которого компании намерены производить как гибридные силовые агрегаты, так и традиционные двигатели внутреннего сгорания. Французский и китайский производители будут владеть одинаковыми пакетами акций новой компании, по 50% каждый. Новое предприятие станет работать как самостоятельный поставщик систем и компонентов для силовых установок. Поставлять новые гибридные агрегаты компания намерена брендам Renault, Dacia, Geely, Volvo, Lynk & Co, Proton, Nissan и Mitsubishi. В будущем объем новых агрегатов должен расшириться за счет сторонних марок.