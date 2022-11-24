Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер устроила перепалку с журналистами

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер устроила перепалку с журналистами в ходе брифинга. Видео ссоры представителя Белого дома опубликовал 23 ноября на своем канале в YouTube телеканал Sky News.

Поводом перепалки стал вопрос журналистки издания Daily Caller, спросившей у участвовавшего в мероприятии главного инфекциониста США Энтони Фаучи, что он сделал для расследования происхождения коронавируса. В ответ Жан-Пьер отметила, что не дает слова тем, кто кричит.

«Вы ведете себя неуважительно по отношению к своим коллегам, и вы ведете себя неуважительно по отношению к нашему гостю. Я не буду давать вам слово, если вы будете кричать, и к тому же вы занимаете время, потому что доктор Фаучи должен уйти через пару минут. Я закончила, я не буду с вами ругаться», — сказала она.

Когда коллегу поддержал второй журналист, назвавший вопрос обоснованным, Жан-Пьер вернулась за трибуну и заявила ему, что сейчас «не его очередь» задавать вопросы.

«Я слышу вопрос, но мы не действуем так, как вы этого хотите. Это неуважительно», — продолжила она.

Обратившись к журналисту по имени, она добавила: «Саймон, с меня хватит, с вами всё».

В июле Жан-Пьер поспорила с журналистом и пыталась соврать по теме экономической ситуации в США. Кроме того, она попыталась уклониться от ответа на заданный ей вопрос.

В апреле 2022 года американское издание Vanity Fair заявило, что власти США финансировали исследования по искусственному созданию нового коронавируса в Ухане, а после начала пандемии уничтожили все свидетельства своей деятельности.

Утверждалось, что главный инфекционист США Энтони Фаучи и члены правительства запретили Всемирной организации здравоохранения обнародовать любые документы, указывающие на искусственное происхождение коронавируса в лаборатории в Ухане.