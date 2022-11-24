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В ДНР сформировали подразделение из украинских военнопленных

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) сформировали батальон из числа пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 24 ноября ТАСС со ссылкой на источники.

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«Батальон, в состав которого вошли украинские военнопленные, уже полностью сформирован. Ребята уже готовы отправиться на передовую», — рассказали в силовом ведомстве республики.

Отмечается, что в состав нового батальона будут включены 50 бывших солдат ВСУ, перешедших на сторону ДНР.

Ранее 24 ноября российские военные, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена, прибыли в Севастополь. Сообщается, что на месте встречи медики проверили состояние здоровья некоторых из них. Первым делом военные связались со своими родственниками.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел по формуле «35 на 35» накануне, 23 ноября.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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