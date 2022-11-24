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Петиция с призывом переименовать Россию в Московию внесена на сайт офиса Зеленского

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На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского в среду, 23 ноября, появилась петиция с призывом официально переименовать Россию в Московию, а термин русский заменить на московский.

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Также предлагается заменить название «Российская Федерация» на «Московская Федерация».

Обращение было внесено накануне и к сегодняшнему дню набрало около 50 голосов из 25 тыс., необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент страны.

Как сообщается, до окончания срока голосования по петиции остается 92 дня.

Сомнительные идеи о переименовании России и исторических фактах звучат на Украине регулярно.

В январе глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил украинским депутатам переименовать Евросоюз в Священную Римскую империю, государство, существовавшее с X по XII век и объединявшее королевства Бургундия и Германия, а также ряд итальянских княжеств.

31 августа прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила переименовать Украину в Укрусь. Так она ответила на заявление советника офиса украинского президента Алексея Арестовича, который заявлял о необходимости сменить название страны на Русь-Украина.

15 ноября 2022 года сообщалось, что на Украине подали петицию о запрете въезда в страну гражданам России на 100 лет.

Похожая петиция была размещена на портале президента Украины и в мае. Тогда автор предлагал запретить россиянам въезд в страну на 50 лет. Петиция набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тыс. голосов. В сентябре Зеленский, отвечая на майскую петицию, заявил, что властям государства предложено «продолжить соответствующую работу» с учетом необходимости «защиты национальных интересов».

25 октября на сайте офиса президента Зеленского появилась петиция о переходе страны с кириллицы на латиницу. Авторы инициативы отметили, что, по их мнению, переход на латиницу сейчас является актуальным как никогда ранее вопросом.

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