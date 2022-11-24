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Небензя: Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки оружия

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Удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся в связи с поставками западными странами вооружений Киеву. Об этом 24 ноября рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — сказал он во время заседания Совета Безопасности ООН.

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Он отметил, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России. Небензя подчеркнул, что цель будет реализовываться, пока не будут начаты переговоры.

«Пока же то, что мы слышим от президента Украины Владимира Зеленского и его сподвижников, — это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных ультиматумов», — сказал постпред.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это ответ на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

При этом страны Запада продолжают оказывать помощь Украине, как финансовую, так и вооружением. Так, 21 ноября стало известно, что Евросоюз дополнительно выделит €35 млн для помощи Украине.

3 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году €22 млрд, из которых €3 млрд выделены на поставки оружия через Европейский фонд мира. При этом он заявил о необходимости продолжать оказывать поддержку Киеву.

Также США направили Киеву помощи более чем на $20 млрд. Накануне Вашингтон включил в новый, 26-й по счету пакет помощи Украине военную технику и боеприпасы на сумму до $400 млн.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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