Суд в Москве арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта

Три гражданина Украины арестованы Лефортовским районным судом в Москве по подозрению в подготовке террористического акта. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 23 ноября 2022 года в отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 января 2023 года», — сообщили в суде.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ.

Ранее, 2 ноября, Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего в Крыму диверсию на линии электропередачи (ЛЭП). В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 («Приготовление к диверсии») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.