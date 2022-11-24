Британцы назвали Джонсона катастрофой для Соединенного Королевства

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был катастрофой для Соединенного Королевства. Об этом 23 ноября заявили читатели британского издания The Times в комментариях к статье относительно его интервью для американского телеканала CNN.

В беседе с журналистами политик обвинил крупные державы Евросоюза в том, что они изначально заняли «катастрофическую» позицию по ситуации на Украине. По словам Джонсона, Франция отрицала возможность боевых действий, а Германия считала быструю капитуляцию Киева лучшим вариантом.

Так, пользователь Hydraxize назвал политика патологическим лжецом и заявил, что ему уже никто не поверит.

«Парламент заседает — он в отпуске. Парламент заседает — он в Лиссабоне. Работает по полдня, а деньги получает по полной. Если кто и потребует возместить расходы на рождественскую вечеринку, то мы точно знаем, кто им будет», — добавил Martin Burke.

«Просто ужас, сколько времени и денег тратится на этого персонажа», — написал Larry David.

«Джонсон сам был катастрофой для Великобритании. Первый премьер в истории страны, который поселил на Даунинг-стрит беременную подругу при живой жене», — напомнил Richard Hoare.

После интервью Джонсона официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт опроверг его слова. Он назвал сказанное политиком полной чепухой.

Ранее, 11 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, все хотят, чтобы этот конфликт завершился миром.

Он напомнил о своем визите в Россию до начала спецоперации и назвал эту поездку очень важной в контексте происходящих событий.

Между тем Германия наряду с другими западными государствами продолжает оказывать военную поддержку Украине.

РФ проводит спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Киев вел боевые действия против мирных жителей региона с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».