Польша выступила за потолок цен на нефть в два раза ниже предложенного ЕС

Большинство стран Евросоюза (ЕС) согласны с потолком цен на нефть из России в размере $65–70 за баррель, кроме Польши, выступающей за потолок в $30. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, послы стран ЕС обсуждали максимальный уровень потолка цен до ночи среды, но не смогли его согласовать из-за позиции Польши. Два дипломата заявили, что позиция Варшавы затягивает принятие решения о потолке цен.

Отмечается, что Польша также хочет увязать вопрос нефти с новым пакетом санкций в отношении России.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Польша и страны Прибалтики отказались согласовывать потолок цен на российскую нефть в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы. В итоге переговоры зашли в тупик. При этом несколько стран, в том числе Греция, назвали $70 верхней границей диапазона цен на нефть из РФ.

Тогда же в Польше высказались против верхнего предела цен на природный газ в €275 за 1 МВт·ч. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий назвал эту цену слишком высокой и призвал к поиску оптимального решения.

В сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в страны, которые введут такие меры. В то же время глава государства добавил, что поставки из РФ будут полностью выполняться по контрактам, однако без ущерба для страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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