Илон Маск рассказал о неожиданной находке в штаб-квартире Twitter

Новый владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск обнаружил в штаб-квартире социальной сети в Сан-Франциско хранилище футболок с ультралиберальным политическим лозунгом StayWoke. Соответствующее видео бизнесмен опубликовал 23 ноября на своей странице в Twitter.

«Нашел в шкафу в штаб-квартире Twitter, серьезно», — подписал видео Маск.

На кадрах видны полки, набитые футболками с хештегом «Оставайтесь пробужденными» (StayWoke). Этот политический лозунг используют сторонники ЛГБТ и ультралиберальной повестки.

Позднее владелец Twitter анонсировал новый мерч соцсети с таким же дизайном, где слово Woke заменено на Work («Оставайтесь на работе»).

Ранее, 19 ноября, газета The New York Times сообщила, что за последнее время около 1,2 тыс. работников уволилось из Twitter по собственному желанию. Эту информацию подтвердили три источника в компании. Всего в конце октября число штатных сотрудников составляло 7,5 тыс. человек, но после массовых увольнений оно сократилось до 3,7 тыс.

Накануне юрист AVG Legal Алексей Гавришев спрогнозировал проблемы для Маска из-за его подхода к управлению Twitter. По его словам, в связи с перегрузкой способности сотрудников компании будут падать, и поэтому Маску предстоит найти способ удержать оставшихся работников и найти необходимое число новых.

До этого, 16 ноября, Маск предложил сотрудникам компании готовиться к увеличению объемов работы в ближайшее время либо уволиться. Бизнесмен также указал, что Twitter «должен стать чрезвычайно хардкорным» в будущем.

Позднее, 21 ноября, Маск на собрании с сотрудниками в штаб-квартире компании в Сан-Франциско заявил, что больше не планирует сокращать штат. Портал Business Insider отмечает, что Twitter может начать наем новых сотрудников. Как отметил один из источников СМИ, на собрании Маск заявил, что собирается принимать на работу больше инженеров.

Илон Маск возглавил Twitter 27 октября. Сумма сделки составила $44 млрд.