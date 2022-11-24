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В РФ отметили отсутствие необходимости в переброске войск из Сирии в зону СВО

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Лаврентьев указал на отсутствие необходимости перебрасывать войска из Сирии в Донбасс
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Необходимости перебрасывать подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ из Сирии в Донбасс для защиты новых территорий нет, заявил 24 ноября спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в беседе с «РИА Новости».

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«В этом нет необходимости, потому что у нас в Сирии находится ограниченный воинский контингент, он не такой большой по численности, и, как вы знаете, он не принимает участия непосредственно в боевых действиях», — рассказал он.

Лаврентьев добавил, что российский контингент в первую очередь оказывает помощь и советническую поддержку сирийской армии. В отдельных случаях помощь оказывают Воздушно-космические силы (ВКС) России.

Ранее, 24 ноября, военкор «Известий» Денис Кулага рассказал о том, что ВС РФ ведут всё более активную работу на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Накануне, 23 ноября, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев прокомментировал действия российских войск под Артемовском. По его словам, формирования ВСУ несут «колоссальные» потери на данном направлении.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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