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Двое жителей Урала убили знакомого и расчленили тело лобзиком

Двое жителей Урала предстанут перед судом по делу об убийстве и расчленении лобзиком местного жителя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Двое жителей Свердловской области предстанут перед судом за убийство знакомого, тело которого они расчленили при помощи электролобзика. Об этом 24 ноября сообщила региональная прокуратура.

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По данным прокуратуры, 6 декабря 2021 года обвиняемые с двумя знакомыми распивали алкоголь в одной из квартир в городе Камышлов. Во время застолья злоумышленники решили убить приятеля, при этом второму гостю они угрожали убийством и два раза ударили его ножом, чтобы он не смог помочь приятелю.

После этого они пригласили не опасающегося нападения хозяина дома покурить в ванную комнату. Там они несколько раз ударили потерпевшего ножом, а затем, когда он упал в ванну, нанесли еще 27 ударов.

На следующий день при помощи ножей и электролобзика злоумышленники расчленили тело.

«Голову потерпевшего они оставили в холодильнике, часть внутренних органов от трупа смыли в канализацию, уничтожив их большую часть, а часть выбросили в мусорные баки, установленные рядом с домом потерпевшего», — добавили в надзорном ведомстве.

Другие части тела обвиняемые вынесли в сумке и пакете на территорию промзоны, где облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

В зависимости от роли и степени участия мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»), п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

В начале ноября в Москве около одного из жилых домов на улице Маршала Тухачевского были обнаружены фрагменты человеческого тела. По данным «Известий», под окнами жилого дома нашли человеческую руку, две ноги и голову.

В распоряжение «Известий» поступили кадры задержания 93-летнего подозреваемого в расчленении своей супруги.

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