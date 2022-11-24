Для киевского режима в преддверии зимы складывается трагическая ситуация. Такое мнение 22 ноября высказал испанский обозреватель Фабрицио Казари в статье для издания Rebelión.

Автор материала отмечает, что власти Украины заявляют о победах, но полстраны уже завалено снегом, электричества нет, перебои с водой.

Однако, по мнению Казари, настоящая трагедия еще не настала: основные силы зимы будут бить по стране с декабря по март. Украинская армия, как подчеркивает автор статьи, дезорганизована и заходит только в те зоны, которые оставили россияне.

Кроме того, сказывается уменьшение объемов поставляемой Киеву помощи в виде оружия и боеприпасов из США и Европы.

«Помощи остается мало, мировой экономический кризис не позволяет оказывать большую поддержку, правительства США и ЕС уже устали от высокомерия Зеленского и не готовы идти на большие жертвы», — подводит итог Казари.

19 ноября сотрудник чешского Университета обороны Брно Зденек Петраш заявил о том, что из-за истощения запасов оружия и боеприпасов Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли инициативу на поле боя. Петраш отметил, что Киев потратил слишком много оружия, а также других материальных средств за последние месяцы. При этом на Западе энтузиазм в поставках вооружения на Украину постепенно снижается.

21 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

В тот же день экс-депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо предупредил о плачевных последствиях «безумных поставок» оружия Киеву. Он заявил, что Париж поставляет Киеву оружие, однако игнорирует потребности собственной армии, и добавил, что военная помощь Киеву только усиливает кризис.

17 ноября журнал Foreign Policy рассказал о беспокойстве НАТО дальнейшими поставками оружия на Украину. Как сообщалось, в НАТО идет обсуждение возможностей поддержки членов организации, если их запасы оружия упадут ниже уровня, который необходим для выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора.

Российская спецоперация по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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