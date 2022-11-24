Российский военный рассказал о пытках в плену у «азовцев»

Украинские националисты из запрещенной в России группировки «Азов» били пленных и загоняли им иголки под ногти. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал вернувшийся из плена российский военнослужащий.

По его словам, пыткам со стороны «азовцев» подвергся его знакомый.

«Там его и били, и иголки под ногти заполняли. Такие неприятные, конечно, вещи. А у него еще было ранение, они ему просто удалили кость, и все. И все это было без обезболивающего», — сказал он «РИА Новости».

Сам боец месяц находился в исправительной колонии в Харькове, после этого еще пять месяцев провел в лагере для военнопленных во Львовской области.

«Кормили — завтрак, обед и ужин, но времени очень мало давалось, как утке приходилось глотать, а если не доел, то не доел. Дни там так тянулись долго, холодно там было», — рассказал военнослужащий.

Ранее в четверг российские военнопленные прибыли в Севастополь в рамках обмена между Россией и Украиной, который прошел накануне по формуле «35 на 35». В ближайшее время они будут доставлены в Москву для прохождения лечения самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

В Минобороны РФ отметили, что освобожденным грозила смертельная опасность. В настоящий момент им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Предыдущий обмен пленными с Украиной состоялся 10 ноября. Тогда в Россию также вернулись 35 бойцов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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