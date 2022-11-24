Военный РФ рассказал о пытках солдат с простреленными ногами в украинском плену

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляли российских военнопленных ползать с простеленными коленями. Об этом 24 ноября в беседе с «Известиями» рассказал один из освобожденных россиян в рамках обмена.

Мужчина провел в плену два месяца. По его словам, спать там приходилось в казармах.

«В шесть утра — подъем, и до 10 вечера по улице ходили постоянно. Заставляли работать. Некоторых с простреленными коленями заставляли идти или ползти», — сказал военный.

Еще один освобожденный из украинского плена боец рассказал об условиях содержания в лагере во Львовской области.

«Условий никаких. Кормили — завтрак, обед, ужин, но времени очень мало давали. Бывало, кипяток приходилось, как утке, глотать. А если не доел — не доел», — добавил россиянин.

Мужчина признался, что очень обрадовался, увидев российских военнослужащих.

«Слава богу, думаю, кошмар этот закончился. Дни там тянулись долго. Холодно было. Гуляли там толком не одетые, в фуражках, холодрыга», — пояснил он.

Ранее в этот день стало известно, что российские военные, вернувшиеся из украинского плена, приехали в Севастополь. На месте встречи медики проверили состояние здоровья некоторых из них.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел по формуле «35 на 35» накануне, 23 ноября. По словам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, четверо российских освобожденных — военные из ДНР, еще двое — из Луганской Народной Республики (ЛНР).

В Минобороны РФ отметили, что освобожденным из плена военнослужащим грозила смертельная опасность. В настоящий момент вернувшимся военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Предыдущий обмен пленными с Украиной состоялся 10 ноября. Тогда в Россию также вернулись 35 бойцов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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