Кличко сообщил об отсутствии электричества в 70% Киева

Без электричества остается 70% Киева. Об этом утром 24 ноября сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее его вернуть», — заверил он.

По словам мэра Киева, всё будет зависеть от восстановления баланса в энергостистеме Украины, так как город — часть общегосударственной системы.

Кроме того, коммунальщики восстановили водоснабжение на левом берегу города.

«Энергетики и специалисты «Киевводоканала» работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы», — отметил Кличко.

Накануне он сообщил, что по украинской столице была выпущена 31 ракета, 22 из них якобы удалось сбить.

В среду без света осталась большая часть населения страны, во многих городах нет отопления и воды.

В тот же день Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударами по энергетической инфраструктуре. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Россия продолжает наносить удары по объектам энергетики Украины в ответ на накачку страны западным оружием.

Поставки оружия угрожают жителям всех затронутых конфликтом территорий, отметил он. По словам российского постпреда, Москва намерена добиваться сокращения военного потенциала противника, до тех пор пока украинская сторона не займет реалистичную позицию по переговорам.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Решение о начале специальной операции России по защите Донбасса было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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