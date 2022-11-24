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Небензя: Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки оружия

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Россия продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на поставки оружия странами Запада Киеву, заявил, в четверг, 24 ноября, постпред РФ Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН.

«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — сказал он.

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Небензя подчеркнул, что подрыв боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ), угрожающей безопасности и территориальной целостности РФ, является одной из целей специальной военной операции в Донбассе. По его словам, реализация этой цели осуществляется военными методами до тех пор, пока Киев не займет «реалистичную позицию», которая позволила бы в рамках мирных переговоров обсудить вопросы, вынудившие Москву начать спецоперацию, и попытаться их урегулировать.

Дипломат отметил, что пока заявления президента Украины Владимира Зеленского и его соратников не отражают готовность к миру, а являются лишь «языком безрассудных ультиматумов». Он добавил, что западные кураторы поощряют такую безответственную линию, так как им выгодны боевые действия на территории Украины, которые позволяют их военно-промышленному комплексу получать колоссальные прибыли и испытывать натовские вооружения.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Между тем западные страны продолжают оказывать помощь Киеву, как финансовую, так и вооружением. Так, 21 ноября стало известно, что Евросоюз (ЕС) дополнительно выделит €35 млн для помощи Украине.

3 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году €22 млрд, из которых €3 млрд выделены на поставки оружия через Европейский фонд мира. Тогда он подчеркнул, что необходимо продолжать оказывать поддержку Киеву.

При этом США направили Киеву помощи более чем на $20 млрд. Накануне Вашингтон включил в новый, 26-й по счету пакет военной помощи Украине военную технику и боеприпасы на сумму до $400 млн.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, и против которых Киев начал военные действия.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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