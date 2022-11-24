В постпредстве РФ при ООН высмеяли главу миссии Украины за непристойный жест

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский высмеял главу украинской миссии Сергея Кислицу за неприличный жест на фото, опубликованном 24 ноября в Twitter. Комментарий он оставил под снимком украинского дипломата.

Как написал Кислица под снимком, выслушивать представителей РФ остается «одной из самых невыносимых его обязанностей». При этом серия ударов по Украине «не оставила ему дипломатических вариантов». На фото Кислица одет в футболку с нецензурной бранью в адрес Кремля и демонстрирует неприличный жест.

«Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!» — написал Полянский.

В октябре украинский постпред назвал в Twitter дебильной логику Москвы. Тогда он написал, что Полянский — одна «из самых отвратительных персон, которые видела ООН».

После этого Полянский отметил, что «на нападки и хамство всяких там кислиц, мельников, врублевских» ему даже не хочется отвечать. Он подчеркнул, что дипломаты не должны переходить на личности в своих высказываниях.

18 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Казахстане Петра Врублевского, ранее скандально высказавшегося об убийстве русских.

В августе тот дал интервью одному из казахских блогеров. В ходе беседы он сказал, что «чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению». Комментируя заявление украинского дипломата, Захарова указала, что такое может сказать только посол террористического режима.

Ранее 24 ноября Украина созвала заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Как заявил постпред РФ Василий Небензя, Россия продолжает наносить удары в ответ на накачку Украины западным оружием. По его словам, президент Украины и его сподвижники до сегодняшнего дня делают заявления, которые не отражают готовность к миру, а являются лишь «языком безрассудных ультиматумов».

Небензя подчеркнул, что накачивание Киева оружием представляет угрозу для жителей всех затронутых конфликтом территорий. По словам российского постпреда, Москва намерена добиваться сокращения военного потенциала противника до тех пор, пока украинская сторона не займет реалистичную позицию по переговорам.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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